Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины

ukru
19:26 • 43311 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102683 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106482 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106766 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101224 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93522 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109950 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131250 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170606 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201764 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 32575 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 62864 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 37541 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 32568 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 41533 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170606 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201764 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143641 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150188 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 62864 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103478 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120512 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156214 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163098 просмотра
Актуальное
Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины

Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины

Киев • УНН

 • 649773 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины на сумму 133 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Цитата

"Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила 1,4 млрд долларов, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – 212 млн долларов. Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины.

Так, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений, и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", - отметила Первый вице-премьер-министр’- Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Как сообщается, 26 мая состоялся Украинский инвестиционный форум в Копенгагене, который открыла Первый вице-прем’ер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Участие в мероприятии приняли заместитель Министра Александр Грибан, Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу, Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

В рамках форума было объявлено о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно 133 млн долларов.

Как отметил заместитель Министра экономики Александр Грибан, основным сотрудничеством между Украиной и Данией является налаживание взаимовыгодных отношений, когда украинские компании не только импортируют датские продукты, но и локализуют производство такой продукции в Украине.

"Нас интересуют датские технологии и мы видим большую перспективу в применении и размещении датских компаний в Украине в приоритетных отраслях. В частности, это возобновляемая энергетика, строительные материалы, технологии восстановления коммунального хозяйства, а также оборонные технологии и технологии двойного назначения", - отметил Александр Грибан.

Так, в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

По словам Александра Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и непосредственно осуществлять кредитование, что ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, которые открыли свои программы для Украины. Также датское Правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", - отметил Министр предпринимательства Дании Мортен Бёдсков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила почти 190 миллионов кредита от Всемирного банка

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы