Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины на сумму 133 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
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"Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила 1,4 млрд долларов, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – 212 млн долларов. Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины.
Так, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений, и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", - отметила Первый вице-премьер-министр’- Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Детали
Как сообщается, 26 мая состоялся Украинский инвестиционный форум в Копенгагене, который открыла Первый вице-прем’ер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Участие в мероприятии приняли заместитель Министра Александр Грибан, Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу, Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.
В рамках форума было объявлено о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно 133 млн долларов.
Как отметил заместитель Министра экономики Александр Грибан, основным сотрудничеством между Украиной и Данией является налаживание взаимовыгодных отношений, когда украинские компании не только импортируют датские продукты, но и локализуют производство такой продукции в Украине.
"Нас интересуют датские технологии и мы видим большую перспективу в применении и размещении датских компаний в Украине в приоритетных отраслях. В частности, это возобновляемая энергетика, строительные материалы, технологии восстановления коммунального хозяйства, а также оборонные технологии и технологии двойного назначения", - отметил Александр Грибан.
Так, в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.
По словам Александра Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и непосредственно осуществлять кредитование, что ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, которые открыли свои программы для Украины. Также датское Правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.
"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", - отметил Министр предпринимательства Дании Мортен Бёдсков.
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