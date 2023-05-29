Дания увеличила фонд поддержки Украины до 4,7 млрд долларов

Цитата

“Хочу отдельно поблагодарить Данию, весь народ и датский политический класс и лично премьер-министра Фредериксен за решение увеличения датского фонда поддержки Украины более чем на 3 млрд долларов.

Теперь общая сумма оборонной помощи Дании достигнет 4,7 млрд долларов”, - сообщил президент Украины.

Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!

Дополнение

Фонд финансовой помощи Украине был создан в марте, Фонд, из которого финансируется военная помощь Украине, был создан в марте. Тогда правительство Дании внесло в него 1, 01 млрд долларов.

В 2023-2024 правительство Дании собирается увеличить финансирование военной помощи Украине как 2,5 миллиарда долларов США.

Деньги поступают, по словам Метте Фредериксен, из "социального фонда".

Напомним

Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины на сумму 133 млн долларов





