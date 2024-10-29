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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

15:26 • 3142 просмотра

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Норвегия рассматривает новый договор о помощи Украине до 2030 года, который предусматривает увеличение ежегодной поддержки. Сейчас страна предоставляет 1,5 млрд долларов ежегодно и выделяет дополнительно 120 млн евро на систему Patriot.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о намерении увеличить помощь Украине. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Исландии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП. 

Как я вчера и говорил, сейчас мы в парламенте имеем на рассмотрении договор о предоставлении помощи Украине до 2030 года

- отметил Йонас Гар Стере.

Он отметил, что по программе, которая была рассчитана до 2027 года, Норвегия оказывала Украине поддержку в объеме 1,5 млрд долларов в год. Согласно новой инициативе, эта сумма будет увеличиваться.

Во время встречи лидеры государств также обсудили оборонное сотрудничество с другими партнерами и долгосрочное взаимодействие по безопасности, в частности НАТО для Украины, План победы и совместную с партнерами стратегию приближения мира.

Среди основных тем переговоров - ключевые потребности Украины: усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. Также речь шла о работе на уровне команд для увеличения производства различных военных средств, в частности ПВО.

Отдельный фокус разговора - переброска северокорейских военных в зону боевых действий. Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере отметили, что важно дать совместный решительный ответ на этот вызов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Норвегия объявила о новом пакете поддержки для Украины в почти 120 миллионов евро, которые пойдут на финансирование еще одной системы ПВО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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