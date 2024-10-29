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MIM-104 Patriot

Норвегія планує збільшити щорічну допомогу Україні в 1,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 59290 перегляди

Норвегія розглядає новий договір про допомогу Україні до 2030 року, який передбачає збільшення щорічної підтримки. Наразі країна надає 1,5 млрд доларів щороку та виділяє додатково 120 млн євро на систему Patriot.

Норвегія планує збільшити щорічну допомогу Україні в 1,5 млрд доларів

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив про намір збільшити допомогу Україні. Про це він сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським в Ісландії, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП. 

Як я вчора й казав, зараз ми в парламенті маємо на розгляді договір про надання допомоги Україні до 2030 року

– зазначив Йонас Гар Стере.

Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала Україні підтримку в обсязі 1,5 млрд доларів на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

Під час зустрічі лідери держав також обговорили оборонну співпрацю з іншими партнерами та довгострокову взаємодію щодо безпеки, зокрема НАТО для України, План перемоги та спільну з партнерами стратегію наближення миру.

Серед основних тем переговорів – ключові потреби України: посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Також ішлося про роботу на рівні команд для збільшення виробництва різних військових засобів, зокрема ППО.

Окремий фокус розмови – перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що Норвегія оголосила про новий пакет підтримки для України у майже 120 мільйонів євро, які підуть на фінансування ще однієї системи ППО.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
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MIM-104 Patriot
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