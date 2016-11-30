"Нормандский формат" может прекратить работу после президентских выборов во Франции - О.Айвазовская

КИЕВ. 30 ноября. УНН. После проведения президентских выборов во Франции в апреле 2017 года "нормандский формат" может прекратить свое существование. Об этом эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская сказала во время общения с журналистами, передает УНН.