“Нормандський формат” може припинити роботу після президентських виборів у Франції - О.Айвазовська

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після проведення президентських виборів у Франції в квітні 2017 року “нормандський формат” може припинити своє існування. Про це експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська сказала під час спілкування з журналістами, передає УНН.