“Нормандський формат” може припинити роботу після президентських виборів у Франції - О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Після проведення президентських виборів у Франції в квітні 2017 року “нормандський формат” може припинити своє існування. Про це експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська сказала під час спілкування з журналістами, передає УНН.
“Франція буде мати в квітні вибори президентські і від того, хто очолить цю державу на рівні президентської гілки влади, залежить, яку позицію буде Франція представляти в „нормандському форматі“, чи буде він взагалі існувати”, — зазначила О.Айвазовська.