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Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Киев  •  УНН

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Силы обороны уничтожили более 10 российских дронов во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога объявлялась дважды и длилась 4 часа, зафиксировано падение обломков без серьезных разрушений.

Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БПЛА. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве одиночными целями и с разных направлений. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Силами и средствами Сил обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют воздушные силы).

Предварительно, в городе зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.

Напомним

В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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