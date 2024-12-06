Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА
Киев • УНН
Силы обороны уничтожили более 10 российских дронов во время ночной атаки на Киев. Воздушная тревога объявлялась дважды и длилась 4 часа, зафиксировано падение обломков без серьезных разрушений.
Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БПЛА. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве одиночными целями и с разных направлений. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа,
Детали
Отмечается, что Силами и средствами Сил обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют воздушные силы).
Предварительно, в городе зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.
Напомним
В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет.