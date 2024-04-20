Ночью на Днепропетровщине сбили ракету

Вечером 19 апреля российские военные ударили дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района Днепропетровской области. Возник пожар, его потушили. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Кроме того, в ночь на 20 апреля армия РФ била по Никополю и Марганцу, последствия выясняют.

ПВО уничтожила ночью ракету над Новомосковским районом, из-за падения обломков горела хозяйственная постройка. Повреждены дом и два авто. Еще одну цель уничтожили над Криворожским районом - разведывательный дрон.

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