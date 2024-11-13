Ночной удар по Запорожью: повреждена инфраструктура, без жертв
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Запорожье, повредив объекты инфраструктуры города. По предварительной информации, пострадавших в результате удара нет.
Сегодня ночью войска противника нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван, передает УНН.
Детали
По информации, в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры города. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Подробности относительно нанесенного ущерба и типа атакованных объектов уточняются.
Напомним
Ранее было проинформировано, что на территории Запорожской области прогремели взрывы.
В Запорожской области зафиксированы взрывы в Запорожской области12 нояб. 2024, 23:09 • 11408 просмотров