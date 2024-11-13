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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной удар по Запорожью: повреждена инфраструктура, без жертв

Ночной удар по Запорожью: повреждена инфраструктура, без жертв

Киев  •  УНН

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Ночью российские войска атаковали Запорожье, повредив объекты инфраструктуры города. По предварительной информации, пострадавших в результате удара нет.

Сегодня ночью войска противника нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван, передает УНН.

Детали

По информации, в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры города. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Подробности относительно нанесенного ущерба и типа атакованных объектов уточняются.

Напомним

Ранее было проинформировано, что на территории Запорожской области прогремели взрывы.

В Запорожской области зафиксированы взрывы в Запорожской области12 нояб. 2024, 23:09 • 11408 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье