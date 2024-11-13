В Запорожской области зафиксированы взрывы в Запорожской области
Киев • УНН
На территории Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
В Запорожье раздались звуки взрывов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области
Напомним
Ранее было проинформировано, что в одном из населенных пунктов Запорожской области взрывная волна разрушила несколько этажей и подъезд многоэтажного дома.
В Запорожье взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки - Федоров12 нояб. 2024, 20:21 • 9481 просмотр