В Запорожской области зафиксированы взрывы в Запорожской области

В Запорожье раздались звуки взрывов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области - заявил председатель ОВА.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в одном из населенных пунктов Запорожской области взрывная волна разрушила несколько этажей и подъезд многоэтажного дома.

В Запорожье взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки - Федоров