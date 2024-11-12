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В Запорожье взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки - Федоров

В Запорожье взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки - Федоров

Киев  •  УНН

 • 6459 просмотра

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В одном из населенных пунктов Запорожской области взрывная волна разрушила несколько этажей и подъезд многоэтажного дома. На место происшествия направлены экстренные службы для оценки ситуации и помощи пострадавшим.

В Запорожской области взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки в одном из населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, взрывная волна повредила несколько этажей многоэтажного дома, разрушив один из подъездов. На место происшествия направляются экстренные службы для оценки ситуации и оказания помощи пострадавшим.

Напомним

Ранее Федоров уже информировал о взрывах в населенных пунктах области, отметив, что обстрелы и атаки продолжают наносить ущерб жилым домам и инфраструктуре региона.

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди12 нояб. 2024, 04:42 • 86155 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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zaporozheЗапорожье