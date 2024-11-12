В Запорожье взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки - Федоров

В Запорожской области взрывная волна разрушила несколько этажей многоэтажки в одном из населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, взрывная волна повредила несколько этажей многоэтажного дома, разрушив один из подъездов. На место происшествия направляются экстренные службы для оценки ситуации и оказания помощи пострадавшим.

Напомним

Ранее Федоров уже информировал о взрывах в населенных пунктах области, отметив, что обстрелы и атаки продолжают наносить ущерб жилым домам и инфраструктуре региона.

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