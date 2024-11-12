Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли авиаудары по жилой застройке в Васильевском и Запорожском районах, есть разрушения, заблокированы люди. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, в результате российских ударов в многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.

Он также добавил, что масштабы разрушений выясняются.

Напомним

11 ноября российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью, в результате чего погиб один человек и пострадал 21 человек, среди них 5 детей. Оккупанты в течение суток совершили 356 ударов по региону.