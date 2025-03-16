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Ночной удар по пятиэтажке в Чернигове: разбор завалов завершен, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 38384 просмотра

Спасатели завершили разбор завалов в Чернигове после атаки дрона. Повреждены дома и авто, одна женщина пострадала. Людям оказывают помощь.

Ночной удар по пятиэтажке в Чернигове: разбор завалов завершен, есть пострадавшая

В Чернигове спасатели завершили разбирать аварийные конструкции в поврежденной российским беспилотником пятиэтажке. В результате атаки пострадала одна женщина. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта в ГСЧС обнародовали последствия ночной атаки на Чернигов.

В результате атаки разрушены 4-й и 5-й этажи дома. Пострадала женщина, которой оказали медицинскую помощь. Повреждены 6 авто и окна 3-х соседних домов

- говорится в заметке ГСЧС.

Чрезвычайники помогли жителям вынести из поврежденного дома 20 кошек. Демонтировали аварийные конструкции, для чего привлекалась специальная высотная техника.

В пункте несокрушимости пострадавшим оказывалась вся необходимая помощь, горячая еда, напитки. 48 человек получили психологическую помощь.

К ликвидации последствий также привлекались правоохранители, коммунальные службы, волонтеры и общественные организации.

Напомним

Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.

Последствия атак на Донетчину: 20 обстрелов за сутки есть раненые16.03.25, 09:34 • 21087 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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