Ночной удар по пятиэтажке в Чернигове: разбор завалов завершен, есть пострадавшая
Киев • УНН
Спасатели завершили разбор завалов в Чернигове после атаки дрона. Повреждены дома и авто, одна женщина пострадала. Людям оказывают помощь.
В Чернигове спасатели завершили разбирать аварийные конструкции в поврежденной российским беспилотником пятиэтажке. В результате атаки пострадала одна женщина. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
В воскресенье, 16 марта в ГСЧС обнародовали последствия ночной атаки на Чернигов.
В результате атаки разрушены 4-й и 5-й этажи дома. Пострадала женщина, которой оказали медицинскую помощь. Повреждены 6 авто и окна 3-х соседних домов
Чрезвычайники помогли жителям вынести из поврежденного дома 20 кошек. Демонтировали аварийные конструкции, для чего привлекалась специальная высотная техника.
В пункте несокрушимости пострадавшим оказывалась вся необходимая помощь, горячая еда, напитки. 48 человек получили психологическую помощь.
К ликвидации последствий также привлекались правоохранители, коммунальные службы, волонтеры и общественные организации.
Напомним
Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.
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