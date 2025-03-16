Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженій російським безпілотником п'ятиповерхівці. Внаслідок атаки постраждала одна жінка. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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У неділю, 16 березня в ДСНС оприлюднили наслідки нічної атаки на Чернігів.

Внаслідок атаки зруйновано 4-й та 5-й поверхи будинку. Постраждала жінка, якій надали медичну допомогу. Пошкоджено 6 авто та вікна 3-х сусідніх будинків - йдеться у дописі ДСНС.

Надзвичайники допомогли мешканцям винести із пошкодженого будинку 20 котів. Демонтували аварійні конструкції, для чого залучалася спеціальна висотна техніка.

У пункті незламності постраждалим надавалася вся необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу.

До ліквідації наслідків також долучалися правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації.

Нагадаємо

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені