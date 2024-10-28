Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок
Киев • УНН
В результате авиаудара по Харькову пострадали 7 человек, включая ребенка. Частично разрушены верхние этажи девятиэтажки, на месте работают спасатели и психологи ГСЧС.
В ночь на понедельник враг нанес авиационный удар по Харькову, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Удар вызвал частичное разрушение верхних этажей девятиэтажного жилого дома, а также выбиты окна в соседних квартирах.
На месте происшествия работают психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые оказывают помощь жителям пострадавшего дома. Аварийно-спасательные работы продолжаются, к ним привлечено более 25 спасателей и 6 единиц техники.
Сотрудники ГСЧС призывают граждан оставаться осторожными и соблюдать безопасность в условиях войны. Информация о пострадавших уточняется.
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