Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

Оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова, из-за чего вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.

Детали

силы террористов нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, попав рядом с жилым домом. В результате обстрела повреждены стены верхних этажей, а также остекление окон.

На месте происшествия вспыхнул пожар, который потребовал срочного реагирования спасательных служб. По предварительным данным, один человек получил ранения от стекла и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители и специалисты уже работают над выяснением всех обстоятельств инцидента. Местные жители призывают к осторожности и соблюдению правил безопасности в условиях военного положения.

В свою очередь, медицинская помощь получила еще три обращения с острой реакцией на стресс.

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