Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, повредив жилой дом и вызвав пожар. В результате атаки пострадал один человек, еще трое обратились с острой реакцией на стресс.
Оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова, из-за чего вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.
Детали
силы террористов нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, попав рядом с жилым домом. В результате обстрела повреждены стены верхних этажей, а также остекление окон.
На месте происшествия вспыхнул пожар, который потребовал срочного реагирования спасательных служб. По предварительным данным, один человек получил ранения от стекла и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Правоохранители и специалисты уже работают над выяснением всех обстоятельств инцидента. Местные жители призывают к осторожности и соблюдению правил безопасности в условиях военного положения.
В свою очередь, медицинская помощь получила еще три обращения с острой реакцией на стресс.
В Харькове прогремели взрывы28 октября 2024, 00:30 • 3358 просмотров