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Обстріл Холодногірського району Харкова: що відомо про наслідки атаки

Київ • УНН

 • 100836 перегляди

Російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова, пошкодивши житловий будинок та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждав один чоловік, ще троє звернулися з гострою реакцією на стрес.

Обстріл Холодногірського району Харкова: що відомо про наслідки атаки

Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, через що спалахнула пожежа. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України, передає УНН.

Деталі

сили терористів завдали удару по Холодногірському району Харкова, влучивши поряд із житловим будинком. Внаслідок обстрілу пошкоджені стіни верхніх поверхів, а також скління вікон.

На місці події спалахнула пожежа, яка вимагала термінового реагування рятувальних служб. За попередніми даними, один чоловік отримав поранення від скла і був госпіталізований до медичної установи.

Правоохоронці та спеціалісти вже працюють над з'ясуванням усіх обставин інциденту. Місцеві мешканці закликають до обережності та дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану.

У свою чергу, медична допомога отримала ще три звернення із гострою реакцією на стрес.

У Харкові прогриміли вибухи28.10.24, 02:30 • 18096 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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