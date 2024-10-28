Обстріл Холодногірського району Харкова: що відомо про наслідки атаки
Київ • УНН
Російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова, пошкодивши житловий будинок та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждав один чоловік, ще троє звернулися з гострою реакцією на стрес.
Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, через що спалахнула пожежа. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України, передає УНН.
Деталі
сили терористів завдали удару по Холодногірському району Харкова, влучивши поряд із житловим будинком. Внаслідок обстрілу пошкоджені стіни верхніх поверхів, а також скління вікон.
На місці події спалахнула пожежа, яка вимагала термінового реагування рятувальних служб. За попередніми даними, один чоловік отримав поранення від скла і був госпіталізований до медичної установи.
Правоохоронці та спеціалісти вже працюють над з'ясуванням усіх обставин інциденту. Місцеві мешканці закликають до обережності та дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану.
У свою чергу, медична допомога отримала ще три звернення із гострою реакцією на стрес.
У Харкові прогриміли вибухи28.10.24, 02:30 • 18096 переглядiв