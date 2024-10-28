У Харкові прогриміли вибухи
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано серію вибухів, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 осіб, як підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові пролунали кілька вибухів. Про це повідосляє міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Нагадаємо
Рашіне голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов, що ворог атакував Харків. Відтак постраждали 6 осіб.
У Харкові пролунали вибухи після виявлення двох швидкісних цілей26.10.24, 12:54 • 22315 переглядiв