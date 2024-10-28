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Нічний авіаудар по Харкову: постраждало 7 осіб, серед постраждалих є дитина

Київ • УНН

 • 113956 перегляди

Внаслідок авіаудару по Харкову постраждало 7 людей, включаючи дитину. Частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхівки, на місці працюють рятувальники та психологи ДСНС.

Нічний авіаудар по Харкову: постраждало 7 осіб, серед постраждалих є дитина

У ніч на понеділок ворог завдав авіаційного удару по Харкову, внаслідок чого постраждало щонайменше семеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Удар спричинив часткове руйнування верхніх поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку, а також вибиті вікна в сусідніх квартирах.

На місці події працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які надають допомогу жителям постраждалого будинку. Аварійно-рятувальні роботи тривають, до них залучено понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Співробітники ДСНС закликають громадян залишатися обережними та дотримуватися безпеки в умовах війни. Інформація про потерпілих уточнюється.

Обстріл Холодногірського району Харкова: що відомо про наслідки атаки28.10.24, 03:00 • 100836 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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