Ночная атака рф на Запорожье: 16 ударов дронами, есть один пострадавший
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье 16 беспилотниками, вызвав пожары и повреждение зданий. Пострадал 57-летний мужчина, который отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.
Российские войска ночью атаковали Запорожье 16 беспилотниками, пострадал 57-летний мужчина, сообщили в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
По уточненной информации, в результате вражеской атаки на Запорожье пострадал 57-летний мужчина. Медики оказали необходимую помощь. От госпитализации отказался
По данным ГСЧС, ночью, 1 февраля, с 00:50 до 01:40 армия рф нанесла 16 ударов БПЛА по Запорожью.
В разных районах города произошли пожары: возгорание кровли здания учебного заведения; горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома; возгорание гаражей и частных автомобилей
Пожарные ликвидировали все пожары.
ГСЧС показала последствия вражеской атаки.
В Запорожье после массированной атаки вернули свет, показали последствия01.02.25, 06:06 • 24478 просмотров