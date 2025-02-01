Нічна атака рф на Запоріжжя: 16 ударів дронами, є один постраждалий

Російські війська вночі атакували Запоріжжя 16-ма безпілотниками, постраждав 57-річний чоловік, повідомили у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік. Медики надали необхідну допомогу. Від госпіталізації відмовився - повідомив Федоров.

За даними ДСНС, уночі, 1 лютого, з 00:50 до 01:40 армія рф завдала 16 ударів БпЛА по Запоріжжю.

У різних районах міста сталися пожежі: загоряння покрівлі будівлі навчального закладу; горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки; загоряння гаражів та приватних автомобілів

Вогнеборці приборкали всі пожежі.

ДСНС показала наслідки ворожої атаки.

У Запоріжжі після масованої атаки повернули світло, показали наслідки