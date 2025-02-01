Нічна атака рф на Запоріжжя: 16 ударів дронами, є один постраждалий

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Київ • УНН

 • 37263 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя 16-ма безпілотниками, спричинивши пожежі та пошкодження будівель. Постраждав 57-річний чоловік, який відмовився від госпіталізації після надання медичної допомоги.

Російські війська вночі атакували Запоріжжя 16-ма безпілотниками, постраждав 57-річний чоловік, повідомили у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік. Медики надали необхідну допомогу. Від госпіталізації відмовився

- повідомив Федоров.

За даними ДСНС, уночі, 1 лютого, з 00:50 до 01:40 армія рф завдала 16 ударів БпЛА по Запоріжжю. 

У різних районах міста сталися пожежі: загоряння покрівлі будівлі навчального закладу; горіли два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки; загоряння гаражів та приватних автомобілів

Вогнеборці приборкали всі пожежі. 

ДСНС показала наслідки ворожої атаки.

У Запоріжжі після масованої атаки повернули світло, показали наслідки01.02.25, 06:06 • 32803 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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