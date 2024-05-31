Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  20453 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  110326 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  136579 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129985 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  182965 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112264 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  170844 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90077 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93327 просмотра

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30 мая 2024, 06:38  •  174259 просмотра

Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

В Харькове в результате ночной атаки войск рф количество погибших возросло до 6, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Война •   •  10703 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.

Война •   •  11984 просмотра
Столтенберг ответил относительно угроз путина в случае разрешения бить внутри россии иностранным оружием

”Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием

Президент Зеленский приветствовал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать американское оружие против целей в россии вблизи границы в качестве шага вперед для защиты украинцев.

Война •   •  10665 просмотра
”Это является шагом вперед": Зеленский о разрешении бить по рф американским оружием

ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине

ЕС ввел санкции в отношении еще 9 физических и юридических лиц из Северной Кореи за поддержку агрессивной войны россии против Украины путем оказания военной помощи и обхода санкций ООН.

Война •   •  10149 просмотра
ЕС ввел санкции против 9 человек из КНДР за поддержку войны рф в Украине

Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении

СБУ собрала доказательства против российского генерал-майора Роберта Баранова, подразделение которого отвечает за программирование траекторий ракет, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в Украине, что привело к гибели по меньшей мере 520 детей с момента полномасштабного вторжения.

Война •   •  10359 просмотра
Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении

В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский

В этом году Украина получит военную помощь в размере 6 миллиардов евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии в рамках соглашений о безопасности, подписанных с этими странами.

Война •   •  12369 просмотра
В этом году Украина получит 6 млрд евро от Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии - Зеленский

Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние новости из Соединенных Штатов о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф, указав, что приветствует, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине различными способами, но не будет вдаваться в детали того, какой именно тип поддержки.

Война •   •  10680 просмотра
Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Датские F-16 скоро будут на пути в Украину - премьер Фредериксен

Дания вскоре направит свои истребители F-16 в Украину, о чем заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен во время третьего саммита Украина-Северная Европа.

Война •   •  11022 просмотра
Датские F-16 скоро будут на пути в Украину - премьер Фредериксен

Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.

Общество •   •  10891 просмотра
Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Премьер Венгрии: "НАТО втягивает нас в мировую войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил НАТО в том, что оно "втягивает в мировую войну", позволяя Украине наносить удары западным оружием по российской территории и рассматривая возможность отправки военных инструкторов.

Война •   •  10996 просмотра
Премьер Венгрии: "НАТО втягивает нас в мировую войну"