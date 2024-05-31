Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

Столтенберг прокомментировал новости из США о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние новости из Соединенных Штатов о смягчении их политики в отношении ударов по целям в рф, указав, что приветствует, что союзники по НАТО оказывают поддержку Украине различными способами, но не будет вдаваться в детали того, какой именно тип поддержки.