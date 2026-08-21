Ночная атака на Запорожье: повреждены муниципальный транспорт и гражданский автомобиль
Киев • УНН
Ночью 21 августа российские войска атаковали Запорожье. Повреждены муниципальный транспорт и гражданский автомобиль, люди не пострадали.
Враг в ночь на пятницу, 21 августа, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждены муниципальный транспорт и гражданский автомобиль.
Обошлось без пострадавших
Напомним
19 августа российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и шестеро получили ранения. Повреждены здания, возник пожар.
В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село17.08.26, 17:20 • 4900 просмотров