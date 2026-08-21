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Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Уночі 21 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто, люди не постраждали.

Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто

Ворог у ніч на п'ятницю, 21 серпня, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто.

Минулося без постраждалих

- констатував Федоров.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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