Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто
Київ • УНН
Уночі 21 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто, люди не постраждали.
Ворог у ніч на п'ятницю, 21 серпня, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто.
Минулося без постраждалих
Нагадаємо
19 серпня російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та шестеро отримали поранення. Пошкоджені будівлі, виникла пожежа.
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