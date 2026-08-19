російські дрони атакували Запоріжжя: є загиблий і шестеро поранених
Київ • УНН
російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та шестеро отримали поранення. Пошкоджені будівлі, виникла пожежа.
російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.
Одна людина загинула, ще шість - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
Він зазначив, що російські безпілотники завдали ударів по місту, а інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
рф сьогодні атакувала Україну 76 реактивними "шахедами": основний напрямок Київщина, є влучання18.08.26, 21:02 • 4760 переглядiв