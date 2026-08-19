російські дрони атакували Запоріжжя: є загиблий і шестеро поранених

російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

Одна людина загинула, ще шість - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - повідомив Федоров.

Він зазначив, що російські безпілотники завдали ударів по місту, а інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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