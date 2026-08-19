російські дрони атакували Запоріжжя: є загиблий і шестеро поранених

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 40193 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 47419 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 39846 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 27306 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 41385 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 19935 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44975 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41867 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 08:44 • 23104 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
18 серпня, 09:52 • 21343 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані18 серпня, 20:05 • 4234 перегляди
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 6442 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 3090 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 4906 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 3810 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 40222 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 47448 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 39875 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 41414 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44997 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 398 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65499 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 70879 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 78047 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75526 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

російські дрони атакували Запоріжжя: є загиблий і шестеро поранених

Київ • УНН

 • 2172 перегляди

російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та шестеро отримали поранення. Пошкоджені будівлі, виникла пожежа.

російські дрони атакували Запоріжжя: є загиблий і шестеро поранених

російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

Одна людина загинула, ще шість - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- повідомив Федоров.

Він зазначив, що російські безпілотники завдали ударів по місту, а інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

рф сьогодні атакувала Україну 76 реактивними "шахедами": основний напрямок Київщина, є влучання18.08.26, 21:02 • 4760 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні