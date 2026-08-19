российские дроны атаковали Запорожье: есть погибший и шестеро раненых

российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

В результате атаки в областном центре повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

Один человек погиб, еще шестеро - ранены в результате вражеской атаки на Запорожье - сообщил Федоров.

Он отметил, что российские беспилотники нанесли удары по городу, а информация о последствиях атаки уточняется.

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