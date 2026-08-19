российские дроны атаковали Запорожье: есть погибший и шестеро раненых
Киев • УНН
российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и шестеро получили ранения. Повреждены здания, возник пожар.
российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
В результате атаки в областном центре повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.
Один человек погиб, еще шестеро - ранены в результате вражеской атаки на Запорожье
Он отметил, что российские беспилотники нанесли удары по городу, а информация о последствиях атаки уточняется.
рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания18.08.26, 21:02 • 4740 просмотров