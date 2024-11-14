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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами

Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами

Киев  •  УНН

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В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Харьков и окрестности управляемыми авиационными бомбами. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях из-за возможности повторных обстрелов.

В ночь на 14 ноября Харьков снова подвергся вражеским атакам. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По словам главы города, оккупанты совершили обстрел управляемыми авиационными бомбами, направленными как на сам Харьков, так и на его окрестности.

Местные власти призвали жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях, ведь обстрелы могут повториться.

Сейчас информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.

Воздушные силы обнаружили группы вражеских дронов над восточными регионами Украины14 нояб. 2024, 02:34 • 1277 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков