Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами

В ночь на 14 ноября Харьков снова подвергся вражеским атакам. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По словам главы города, оккупанты совершили обстрел управляемыми авиационными бомбами, направленными как на сам Харьков, так и на его окрестности.

Местные власти призвали жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях, ведь обстрелы могут повториться.

Сейчас информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.

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