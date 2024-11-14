Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Харьков и окрестности управляемыми авиационными бомбами. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях из-за возможности повторных обстрелов.
В ночь на 14 ноября Харьков снова подвергся вражеским атакам. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По словам главы города, оккупанты совершили обстрел управляемыми авиационными бомбами, направленными как на сам Харьков, так и на его окрестности.
Местные власти призвали жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях, ведь обстрелы могут повториться.
Сейчас информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.
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