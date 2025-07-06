Ночная атака дронов на Запорожье: ранена 89-летняя женщина

В результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг атаковал Запорожье и Запорожский район 6 шахедами.

Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина - рассказал Федоров.

Он отметил, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Руководитель Запорожской ОВА добавил, что за прошедшие сутки поступило 20 сообщений о разрушениях квартир, частных домов, автомобилей, сельхозтехники и помещений фабрики и фермы.

Напомним

В ночь на 6 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами", повредив частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

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