Ночная атака дронов на Запорожье: ранена 89-летняя женщина
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских «шахедов» на Запорожье и Запорожский район 89-летняя женщина получила ранения в селе Юрковка. Также зафиксированы разрушения домов и инфраструктуры.
В результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг атаковал Запорожье и Запорожский район 6 шахедами.
Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина
Он отметил, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Руководитель Запорожской ОВА добавил, что за прошедшие сутки поступило 20 сообщений о разрушениях квартир, частных домов, автомобилей, сельхозтехники и помещений фабрики и фермы.
Напомним
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами", повредив частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.
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