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Нічна атака дронів на Запоріжжя: поранено 89-річну жінку

Київ • УНН

 • 709 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських "шахедів" на Запоріжжя та Запорізький район 89-річна жінка отримала поранення в селі Юрківка. Також зафіксовано руйнування будинків та інфраструктури.

Нічна атака дронів на Запоріжжя: поранено 89-річну жінку

Внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 шахедами.

Один з ударів прийшовся по селу Юрківка. Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка

- розповів Федоров.

Він зазначив, що постраждалій надали усю необхідну медичну допомогу.

Керівник Запорізької ОВА додав, що протягом минулої доби надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми.

Нагадаємо

В ніч на 6 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район "шахедами", пошкодивши приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запоріжжя
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