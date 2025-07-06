Нічна атака дронів на Запоріжжя: поранено 89-річну жінку

Внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 шахедами.

Один з ударів прийшовся по селу Юрківка. Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка - розповів Федоров.

Він зазначив, що постраждалій надали усю необхідну медичну допомогу.

Керівник Запорізької ОВА додав, що протягом минулої доби надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми.

Нагадаємо

В ніч на 6 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район "шахедами", пошкодивши приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

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