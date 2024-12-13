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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака дроном в Харькове: пострадавших среди жильцов дома нет

Ночная атака дроном в Харькове: пострадавших среди жильцов дома нет

Киев  •  УНН

 • 5778 просмотра

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В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу пятиэтажки в Индустриальном районе, вызвав пожар. Пострадавших нет, по факту атаки открыто уголовное производство.

В Харькове вражеский дрон вызвал пожар на жилом доме. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в Харькове, в 1:43, произошло попадание вражеского беспилотника в крышу пятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе. Несмотря на то, что дрон не детонировал, его удар вызвал пожар на крыше здания. 

В результате инцидента, по данным, пострадавших среди жильцов дома нет. Это подтвердили после проведения обхода квартир. 

Факт атаки квалифицирован как военное преступление, поэтому по этому случаю уже открыто уголовное производство.

Соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия. 

Напомним,

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в Индустриальном районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома.

В Харькове «Шахед» атаковал жилой дом: какие последствия13 дек. 2024, 00:12 • 10499 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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