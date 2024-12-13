В Харькове «Шахед» атаковал жилой дом: какие последствия
Киев • УНН
В Индустриальном районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Индустриальном районе Харькова вражеский БпЛА попал в пятиэтажку. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
В городе прилет «шахеда» в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно - попадание в крышу пятиэтажки.
Информации о пострадавших на данную минуту не поступало
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Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеском БпЛА в области.
В Харькове прогремел взрыв26 нояб. 2024, 20:35 • 45680 просмотров