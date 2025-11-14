Ночная атака дронами рф на Одесскую область: поврежден энергетический объект и дома, есть пострадавший

$42.040.02
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19 • 17326 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18 • 20185 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 70094 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 110260 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 111545 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 222826 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112419 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99294 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 186936 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Графики отключений электроэнергии
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 56989 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 78218 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые13 ноября, 23:22 • 93672 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto04:13 • 25541 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 10034 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 222827 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 186936 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 73824 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 62164 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 118817 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Франция
Одесская область
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 65655 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 65237 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 54406 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 92383 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 91904 просмотра
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть

Ночная атака дронами рф на Одесскую область: поврежден энергетический объект и дома, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Ночью 14 ноября российские оккупанты атаковали юг Одесской области дронами, ПВО уничтожила большинство. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики, один человек пострадал.

Ночная атака дронами рф на Одесскую область: поврежден энергетический объект и дома, есть пострадавший

В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали юг Одесской области ударными дронами. Силы ПВО уничтожили большую часть, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Один человек пострадал – ему оказали помощь.

Спасатели локализовали возгорание. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания

 - заявили в Одесской ОВА.

Напомним

В ночь на 13 ноября Одесская область подверглась очередной массированной атаке российскими дронами. Была разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги.

Евгений Устименко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область