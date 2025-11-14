Ночная атака дронами рф на Одесскую область: поврежден энергетический объект и дома, есть пострадавший
Киев • УНН
Ночью 14 ноября российские оккупанты атаковали юг Одесской области дронами, ПВО уничтожила большинство. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики, один человек пострадал.
Подробности
В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, поврежден рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Один человек пострадал – ему оказали помощь.
Спасатели локализовали возгорание. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания
Напомним
В ночь на 13 ноября Одесская область подверглась очередной массированной атаке российскими дронами. Была разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги.