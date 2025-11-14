$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
09:52 • 30152 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22156 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26734 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52637 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97827 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131589 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128213 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
13 листопада, 14:40 • 266982 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113860 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Нічна атака дронами рф на Одеську область: пошкоджено енергетичний об'єкт та будинки, є постраждалий

Київ • УНН

 • 2878 перегляди

Вночі 14 листопада російські окупанти атакували південь Одеської області дронами, ППО знищила більшість. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та об'єкта енергетики, одна людина постраждала.

Нічна атака дронами рф на Одеську область: пошкоджено енергетичний об'єкт та будинки, є постраждалий

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували південь Одеської області ударними дронами. Сили ППО знищили більшу частину, однак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Одна людина постраждала – їй надали допомогу.

Рятувальники локалізували займання. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення

 - заявили в Одеській ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 13 листопада Одеська область зазнала чергової масованої атаки російськими дронами. Було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці.

Євген Устименко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область