Нічна атака дронами рф на Одеську область: пошкоджено енергетичний об'єкт та будинки, є постраждалий
Київ • УНН
У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували південь Одеської області ударними дронами. Сили ППО знищили більшу частину, однак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Одна людина постраждала – їй надали допомогу.
Рятувальники локалізували займання. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення
Нагадаємо
У ніч на 13 листопада Одеська область зазнала чергової масованої атаки російськими дронами. Було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці.