Ночная активность вражеских дронов: что происходит в небе над Украиной
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. Зафиксировано движение дронов в Харьковской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областях.
В ночь на сегодня зафиксирована активность ударных беспилотников в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
На Харьковщине вражеские дроны движутся на юг, аналогичное направление наблюдается в Житомирской области.
На севере Николаевщины беспилотники зафиксированы на курсе в сторону Кировоградской области.
Между тем на востоке Полтавщины замечено движение дронов в северо-восточном направлении.
Напомним
По предварительной информации, вечером 12 января противник попал по жилому сектору и оздоровительному детскому центру Сум, в результате чего загорелись пожары. К счастью, спасатели локализовали очаги горения.
Захватчики снова атаковали Сумы: под удар попали детский оздоровительный центр и жилой сектор13.01.25, 00:37 • 10219 просмотров