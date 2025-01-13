Ночная активность вражеских дронов: что происходит в небе над Украиной

В ночь на сегодня зафиксирована активность ударных беспилотников в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

На Харьковщине вражеские дроны движутся на юг, аналогичное направление наблюдается в Житомирской области.

На севере Николаевщины беспилотники зафиксированы на курсе в сторону Кировоградской области.

Между тем на востоке Полтавщины замечено движение дронов в северо-восточном направлении.

Напомним

По предварительной информации, вечером 12 января противник попал по жилому сектору и оздоровительному детскому центру Сум, в результате чего загорелись пожары. К счастью, спасатели локализовали очаги горения.

Захватчики снова атаковали Сумы: под удар попали детский оздоровительный центр и жилой сектор