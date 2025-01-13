Нічна активність ворожих дронів: що відбувається в небі над Україною
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зафіксовано рух дронів у Харківській, Житомирській, Миколаївській та Полтавській областях.
У ніч на сьогодні зафіксовано активність ударних безпілотників у кількох регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
На Харківщині ворожі дрони рухаються на південь, аналогічний напрямок спостерігається у Житомирській області.
На півночі Миколаївщини безпілотники зафіксовані на курсі в бік Кіровоградської області.
Тим часом на сході Полтавщини помічено рух дронів у північно-східному напрямку.
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