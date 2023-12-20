Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич могут лишить квартиры в Минске: что известно

У лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич угрожают отобрать квартиру в Минске. Ведущие белорусского государственного телевидения в эфире заявили, что эта квартира идеально подошла бы семье сотрудника силовых органов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Информацию об угрозах Алексиевич подтвердила изданию Die Zeit.

"У меня есть большая квартира, которую я купила на деньги Нобелевской премии... Теперь пропагандисты говорят: эта квартира действительно идеальна для семьянина из спецподразделения "Омон". Лукашенко угрожает всем, кто участвовал в революции, отомстить", - сказала писательница.

Кроме того Алексиевич отметила, что очень скучает по дому.

"Прямо сейчас я бы сказала: моего дома нет нигде. Потому что я до сих пор не могу смириться с мыслью, что я ушла навсегда. Я хочу вернуться, но некуда возвращаться", - добавила нобелевский лауреат.