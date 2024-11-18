"No russian": тренер сборной Украины Ребров во время пресс-конференции отказался повторить ответ на русском
Киев • УНН
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не стал общаться на пресс-конференции из-за переводчика, который хотел переводить на русский. Тренер выразил соболезнования погибшим от обстрелов и предложил общаться на английском.
Во время пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу против Албании, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался отвечать на вопросы, поскольку переводчик, предоставленный албанской стороной, намеревался переводить на русский, передает УНН.
Детали
Перед стартом пресс-конференции, Ребров выразил соболезнования семьям, чьих близкие погибли в результате последних ударов рф по Украине.
"В связи с последними обстрелами врага, страны-террориста, наших гражданских городов хотел бы выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших. Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается. Враг каждый день обстреливает наши города и убивает наше мирное население. И подчеркнуть, что мы действительно благодарны всем за помощь. Именно сейчас мы нуждаемся в этой помощи от стран Европы", - сказал Ребров.
После того, как Ребров завершил свою речь, переводчик, предоставленный албанской стороной, попросил тренера повторить еще раз, но уже на русском языке, ведь переводчик плохо понимает украинский.
Ребров отказался и добавил, что может отвечать на английском, чтобы переводчику было понятнее.
"No russian", - добавил пресс-атташе сборной.
Напомним
Во вторник, 19 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч в Лиге наций против сборной Албании. Предыдущий поединок против Грузии, украинцы провели вничью.