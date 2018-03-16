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НКЦБФР запретила торговлю ценными бумагами ряда компаний

НКЦБФР запретила торговлю ценными бумагами ряда компаний

Киев  •  УНН

 • 9286 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запретила с 16 марта 2018 года торговлю ценными бумагами 12 компаний. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора, передает УНН со ссылкой на НКЦБФР.

“НКЦБФР на очередном заседании приняла решение запретить с 16 марта 2018 года торговлю ценными бумагами 12 эмитентов”, — говорится в сообщении.

Запрет будет касаться таких эмитентов:

  • ЗАО “ФК” Кредит Сервис“
  • ЧАО “НОВЬЮЕНЕРГО”
  • ЧАО “ФЕРМА ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ”
  • ЧАО “СК ”ЛУЧ“
  • ЧАО “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ”
  • ЧАО “ТУРБО ИНВЕСТМЕНТС”
  • ПАО “ЭКОМОБИЛЬ”
  • ЧАО “УКРГАЗОТРЕЙД”
  • ПАО “ЗНВКИФ” Инновация“
  • ЧАО “Городские инвестиции”
  • ЧАО “Химмет”
  • ЗАО “КБ” ТРАНСПОРТЕР “

Как пояснили в НКЦБФР, в течение 2017 года и январе 2018-го на внебиржевом рынке происходила активная торговля ценными бумагами указанных эмитентов. За прошлый год общий объем торгов с ними составил более 15 млрд грн, в январе текущего года — 2,9 млрд грн.

В то же время, на основании имеющихся в Комиссии данных, было установлено, что колебания цены по указанным ценным бумагам составляло сотни, а в некоторых случаях, тысячи процентов.

По состоянию на 30 ноября 2017 года, указанные выше ценные бумаги находились в активах 96 институтов совместного инвестирования (ИСИ), при этом общая оценочная стоимость таких ценных бумаг составила 1,855 миллиардов гривен. В частности, 30 ИСИ имели в активах 10% и более указанных ценных бумаг.

У всех вышеупомянутых эмитентов были выявлены существенные нарушения требований законодательства о представлении, составлении или обнародовании финансовой отчетности. Отсутствие достоверной информации о деятельности эмитентов несет риск для инвесторов по определению объективной цены при операциях с ценными бумагами.

Добавим, ранее Комиссия уже применила меры пресечения в виде приостановлении внесения изменений в систему депозитарного обращения, в отношении 5 из 12 вышеупомянутых эмитентов, а именно:

  • ЧАО “СК ”ЛУЧ“
  • ПАО “ЭКОМОБИЛЬ”
  • ЗАО “КБ ”ТРАНСПОРТЕР“
  • ЧАО “ТУРБО ИНВЕСТМЕНТС”
  • ЧАО “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ”

“Запрет торговли будет действовать до устранения выявленных нарушений и недостатков в деятельности эмитентов”, — подчеркнул регулятор.

Напомним, в Украине с 6 февраля 2018 года каждый гражданин может приобрести ценные бумаги по иностранным биржам, которые ранее были доступны только крупным инвесторам.

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