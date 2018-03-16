НКЦБФР запретила торговлю ценными бумагами ряда компаний

КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запретила с 16 марта 2018 года торговлю ценными бумагами 12 компаний. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора, передает УНН со ссылкой на НКЦБФР.