НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки компаній

КИЇВ. 16 березня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 компаній. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.