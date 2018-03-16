НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 компаній. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.
“НКЦПФР на черговому засіданні прийняла рішення заборонити з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 емітентів”, — сказано у повідомленні.
Заборона стосуватиметься таких емітентів:
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- ПрАТ “ФК “Кредит Сервіс”
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- ПрАТ “НОВЬЮЕНЕРГО”
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- ПрАТ “ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ”
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- ПРАТ “СК “ПРОМІНЬ”
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- ПрАТ “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ”
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- ПрАТ “ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС”
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- ПАТ “ЕКОМОБІЛЬ”
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- ПрАТ “УКРГАЗОТРЕЙД”
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- ПАТ “ЗНВКІФ “ІННОВАЦІЯ”
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- ПрАТ “Міські інвестиції”
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- ПрАТ “ХІММЕТ”
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- ПрАТ “КБ “ТРАНСПОРТЕР”
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Як пояснили у НКЦПФР, протягом 2017 року і січня 2018-ого на позабіржовому ринку відбувалась активна торгівля цінними паперами зазначених емітентів. За минулий рік загальний обсяг торгів з ними склав понад 15 млрд грн, в січні поточного року — 2,9 млрд грн.
Водночас, на підставі наявних в Комісії даних, було встановлено, що коливання ціни по зазначеним цінним паперам складало сотні, а в деяких випадках, тисячі процентів.
Станом на 30 листопада 2017 року, зазначені вище цінні папери перебували в активах 96 інститутів спільного інвестування (ІСІ), при цьому загальна оцінна вартість таких цінних паперів становила 1,855 мільярдів гривень. Зокрема, 30 ІСІ мали в активах 10% і більше зазначених цінних паперів.
У всіх вищезазначених емітентів були виявлені суттєві порушення вимог законодавства щодо подання, складення або ж оприлюднення фінансової звітності. Відсутність достовірної інформації про діяльність емітентів несе ризик для інвесторів щодо визначення об’єктивної ціни при операціях із цінними паперами.
Додамо, раніше Комісія вже застосувала запобіжні заходи у вигляді зупинення внесення змін до системи депозитарного обігу, по 5 з 12 вищезазначених емітентів, а саме:
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- ПРАТ “СК “ПРОМІНЬ”
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- ПАТ “ЕКОМОБІЛЬ”
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- ПрАТ “КБ “ТРАНСПОРТЕР”
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- ПрАТ “ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС”
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- ПрАТ “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ”
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“Заборона торгівлі діятиме до усунення виявлених порушень та недоліків у діяльності емітентів”, — наголосив регулятор.
Нагадаємо, в Україні від 6 лютого 2018-го кожен громадянин може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам.