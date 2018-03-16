НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки компаній

ukru
Ексклюзив
14:20 • 14202 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 26982 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 146391 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 120648 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 182671 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 164114 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 206107 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 202491 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 239309 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133857 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7 м/с
49 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 190771 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 139829 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 197177 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 133783 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 65331 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 14202 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 146391 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 182671 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 197177 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 190771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 28121 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 25304 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 35469 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 51206 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 65331 перегляди
Актуальне
НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки компаній

НКЦПФР заборонила торгівлю цінними паперами низки компаній

Київ • УНН

 • 9287 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 компаній. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.

“НКЦПФР на черговому засіданні прийняла рішення заборонити з 16 березня 2018 року торгівлю цінними паперами 12 емітентів”, — сказано у повідомленні.

Заборона стосуватиметься таких емітентів:

  • ПрАТ “ФК “Кредит Сервіс”
  • ПрАТ “НОВЬЮЕНЕРГО”
  • ПрАТ “ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ”
  • ПРАТ “СК “ПРОМІНЬ”
  • ПрАТ “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ”
  • ПрАТ “ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС”
  • ПАТ “ЕКОМОБІЛЬ”
  • ПрАТ “УКРГАЗОТРЕЙД”
  • ПАТ “ЗНВКІФ “ІННОВАЦІЯ”
  • ПрАТ “Міські інвестиції”
  • ПрАТ “ХІММЕТ”
  • ПрАТ “КБ “ТРАНСПОРТЕР”

Як пояснили у НКЦПФР, протягом 2017 року і січня 2018-ого на позабіржовому ринку відбувалась активна торгівля цінними паперами зазначених емітентів. За минулий рік загальний обсяг торгів з ними склав понад 15 млрд грн, в січні поточного року — 2,9 млрд грн.

Водночас, на підставі наявних в Комісії даних, було встановлено, що коливання ціни по зазначеним цінним паперам складало сотні, а в деяких випадках, тисячі процентів.

Станом на 30 листопада 2017 року, зазначені вище цінні папери перебували в активах 96 інститутів спільного інвестування (ІСІ), при цьому загальна оцінна вартість таких цінних паперів становила 1,855 мільярдів гривень. Зокрема, 30 ІСІ мали в активах 10% і більше зазначених цінних паперів.

У всіх вищезазначених емітентів були виявлені суттєві порушення вимог законодавства щодо подання, складення або ж оприлюднення фінансової звітності. Відсутність достовірної інформації про діяльність емітентів несе ризик для інвесторів щодо визначення об’єктивної ціни при операціях із цінними паперами.

Додамо, раніше Комісія вже застосувала запобіжні заходи у вигляді зупинення внесення змін до системи депозитарного обігу, по 5 з 12 вищезазначених емітентів, а саме:

  • ПРАТ “СК “ПРОМІНЬ”
  • ПАТ “ЕКОМОБІЛЬ”
  • ПрАТ “КБ “ТРАНСПОРТЕР”
  • ПрАТ “ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС”
  • ПрАТ “УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ”

“Заборона торгівлі діятиме до усунення виявлених порушень та недоліків у діяльності емітентів”, — наголосив регулятор.

Нагадаємо, в Україні від 6 лютого 2018-го кожен громадянин може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40