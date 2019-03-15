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НКРЭКУ хочет проверить 30 облгазов на соблюдение новаций на рынке газа

Киев • УНН

 • 9838 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обратилась в Государственную регуляторной службы за разрешением на внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточной балансировки. Об этом сообщила в пятницу председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

НКРЭКУ хочет проверить 30 облгазов на соблюдение новаций на рынке газа

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"НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторной службы с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточной балансировки. В случае получения разрешения ГРС, будут исследованы соблюдения норм Кодекса ГТС", - сообщила она в Facebook.

Газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку 1 марта.

Через несколько дней после запуска этого "Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ с просьбой провести дискуссию среди участников рынка газа о работе информационной платформы суточной балансировки. В компании объяснили необходимость в этом тем, что "активно реализуется кампания, призванная саботировать реформы рынка и не допустить внедрение суточной балансировки в Украине". Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев после запуска суточной балансировки заявил о ее "жестком испытании саботажем и искусственной перегрузкой".

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко ранее сообщала, что процедура суточной балансировки должна способствовать уменьшению цены на газ, в частности, из-за наличия конкуренции.

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