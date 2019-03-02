Ринок газу України вперше пройшов повний цикл на добовому балансуванні

"В інформаційній платформі оператора ГТС було сформовано балансові звіти за результатами першої газової доби (1 березня 2019 року) в режимі добового балансування. Згідно з алгоритмом закриття газової доби до інформаційної платформи були вчасно внесені комерційні дані та показники фактичних вимірювань витрат (споживання) газу", - повідомили в компанії.

Вказано, що комерційні дані пройшли подвійну перевірку: система здійснила автоматичне узгодження показників та додатково співробітники комерційного диспетчерського департаменту оператора ГТС провели верифікацію всіх отриманих даних.

Для кожного постачальника їхні балансові звіти за 1 березня доступні з 17:00 в персональному кабінеті інформаційної платформи.

Коментуючи цю подію, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив: "Система пройшла першу повну газову добу та жорстке випробування саботажем та штучним перевантаженням. Працює стабільно та у повній відповідності з кодексом ГТС".

Нагадаємо, 1 березня газовий ринок України повністю перейшов на добове балансування, синхронізувавши режим роботи з Європою.