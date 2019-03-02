Рынок газа Украины впервые прошел полный цикл на суточной балансировке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинский рынок газа впервые прошел полный цикл в новом режиме суточной балансировки после запуска с начала марта - завершились первые газовые сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"В информационной платформе оператора ГТС были сформированы балансовые отчеты по результатам первых газовых суток (1 марта 2019 года) в режиме суточной балансировки. Согласно алгоритму закрытия газовых суток в информационную платформу были вовремя внесены коммерческие данные и показатели фактических измерений расходов (потребления) газа", - сообщили в компании.
Указано, что коммерческие данные прошли двойную проверку: система осуществила автоматическое согласование показателей и дополнительно сотрудники коммерческого диспетчерского департамента оператора ГТС провели верификацию всех полученных данных.
Для каждого поставщика их балансовые отчеты за 1 марта доступны с 17:00 в персональном кабинете информационной платформы.
Комментируя это событие, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил: "Система прошла первые полные газовые сутки и жесткое испытание саботажем и искусственной перегрузкой. Работает стабильно и в полном соответствии с кодексом ГТС".
Напомним, 1 марта газовый рынок Украины полностью перешел на суточную балансировку, синхронизировав режим работы с Европой.