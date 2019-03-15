НКРЕКП хоче перевірити 30 облгазів на дотримання новацій на ринку газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг звернулась до Державної регуляторної служби за дозволом на позапланову перевірку роботи 30 операторів газорозподільних систем в режимі добового балансування. Про це повідомила у п'ятницю голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
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"НКРЕКП звернулась до Державної регуляторної служби з проханням дозволити провести позапланову перевірку роботи 30 операторів газорозподільних систем в режимі добового балансування. У разі отримання дозволу ДРС, буде досліджено дотримання норм Кодексу ГТС", - повідомила вона у Facebook.
Газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування 1 березня.
Через кілька днів після запуску цього "Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП із проханням провести дискусію серед учасників ринку газу щодо роботи інформаційної платформи добового балансування. У компанії пояснили необхідність у цьому тим, що "активно реалізується кампанія, покликана саботувати реформи ринку та не допустити впровадженню добового балансування в України". Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв після запуску добового балансування заявив про її "жорстке випробування саботажем та штучним перевантаженням".
Голова НКРЕКП Оксана Кривенко раніше повідомляла, що процедура добового балансування має сприяти зменшенню ціни на газ, зокрема, через наявність конкуренції.