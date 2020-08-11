НКРЭКУ упрекают за отсутствие "выхлопа" от регуляции энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Слабая деятельность НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии не дает никакого "выхлопа". Регулятор может и должен работать активнее, чтобы внедрить на рынке прозрачные и одинаковые для всех правила игры. Об этом в комментарии УНН заявил вице-президент Общественного союза "Первая энергетическая ассоциация Украины" Александр Рогозин.
"Говорить о том, что НКРЭКУ совсем ничего не делает не будет корректно. Но надо работать быстрее. А для этого НКРЭКУ должна иметь стратегический комплекс действий. Дорожную карту, чтобы наш рынок был действительно рынком, с понятными и прогнозируемыми ценами, и без административного влияния. А так, что-то регулятор делает все время, а выхлопа нет", - говорит он.
Напомним, о неэффективности работы Нацкомиссии в сфере энергетики заявили в АМКУ. В Комитете считают, что НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии бездействует, что создает условия для нарушения закона о защите экономической конкуренции.
Претензии к работе НКРЭКУ имеют и сами участники рынка, комментирует Рогозин. И регулятор об этом знает, добавил он.
"Участники рынка жалуются, что рынок не работает должным образом. И цены там составляют нерыночные и административного регулирования много, на мой взгляд. И многое предстоит еще сделать. Например, развить рынок вспомогательных услуг, развить механизм ПСО, о чем я неоднократно говорил. И, кстати, НКРЭКУ об этом хорошо знает", - добавил он.