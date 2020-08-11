НКРЭКУ упрекают за отсутствие "выхлопа" от регуляции энергорынка

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76804 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100930 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125194 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106509 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126386 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101895 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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НКРЭКУ упрекают за отсутствие "выхлопа" от регуляции энергорынка

НКРЭКУ упрекают за отсутствие "выхлопа" от регуляции энергорынка

Киев  •  УНН

 • 9875 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Слабая деятельность НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии не дает никакого "выхлопа". Регулятор может и должен работать активнее, чтобы внедрить на рынке прозрачные и одинаковые для всех правила игры. Об этом в комментарии УНН заявил вице-президент Общественного союза "Первая энергетическая ассоциация Украины" Александр Рогозин.

"Говорить о том, что НКРЭКУ совсем ничего не делает не будет корректно. Но надо работать быстрее. А для этого НКРЭКУ должна иметь стратегический комплекс действий. Дорожную карту, чтобы наш рынок был действительно рынком, с понятными и прогнозируемыми ценами, и без административного влияния. А так, что-то регулятор делает все время, а выхлопа нет", - говорит он.

Напомним, о неэффективности работы Нацкомиссии в сфере энергетики заявили в АМКУ. В Комитете считают, что НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии бездействует, что создает условия для нарушения закона о защите экономической конкуренции.

Претензии к работе НКРЭКУ имеют и сами участники рынка, комментирует Рогозин. И регулятор об этом знает, добавил он.

"Участники рынка жалуются, что рынок не работает должным образом. И цены там составляют нерыночные и административного регулирования много, на мой взгляд. И многое предстоит еще сделать. Например, развить рынок вспомогательных услуг, развить механизм ПСО, о чем я неоднократно говорил. И, кстати, НКРЭКУ об этом хорошо знает", - добавил он.

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