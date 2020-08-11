НКРЕКП дорікають за відсутність "вихлопу" від регуляції енергоринку

"Казати про те, що НКРЕКП геть нічого не робить не буде коректно. Але треба працювати швидше. А для цього НКРЕКП повинна мати стратегічний комплекс дій. Дорожню карту, щоб наш ринок був дійсно ринком, із зрозумілими і прогнозованими цінами, і без адміністративного впливу. А так, щось регулятор робить весь час, а вихлопу немає", - каже він.

Нагадаємо, про неефективність роботи Нацкомісії у сфері енергетики заявили в АМКУ. У Комітеті вважають, що НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії бездіє, що створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції.

Претензії до роботи НКРЕКП мають й самі учасники ринку, коментує Рогозін. І регулятор про це знає, додав він.

"Учасники ринку скаржаться, що ринок не працює належним чином. І ціни там складають не ринкові і адміністративного регулювання забагато, як на мій погляд. І багато чого треба ще зробити. Наприклад, розвинути ринок допоміжних послуг, розвинути механізм ПСО, про що я неодноразово говорив. І, до речі, НКРЕКП про це добре знає", - додав він.