АМКУ вказав на неефективність роботи Нацкомісії у сфері енергетики

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Бездіяльність НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.

За даними АМКУ, бездіяльність НКРЕКП у сфері енергетики полягає у:

▪️ неподанні Кабміну пропозицій про поліпшення умов режиму спеціальних обов'язків (ПСО),
▪️ неналежному проведенні і оприлюдненні результатів моніторингу функціонування ринку е/е,
▪️ неналежному забезпеченні оператором системи передачі роботи балансуючого ринку.

"Це створює умови для вчинення суб’єктами господарювання, органами адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи) порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - заявили в АМКУ.

У зв'язку з цим АМКУ рекомендував НКРЕКП подати Кабміну свої рекомендації щодо поліпшення режиму ПСО, забезпечити своєчасне оприлюднення результатів моніторингу функціонування ринку електроенергії та його сегментів.

"За результатами моніторингу функціонування балансуючого ринку електричної енергії протягом 2019 року - І півріччя 2020 року повідомити Антимонопольний комітет про виявлені можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Оператора системи передачі", - йдеться у рекомендаціях АМКУ, наданих НКРЕКП місяць тому.

Втім, надані АМКУ рекомендації дали поштовх політичним іграм та маніпуляціям. Про це днями заявили у комітеті.

"Комітету почали приписувати "висновки", які насправді були цитатами зі звернень народних депутатів", - повідомили в АМКУ.

Було б доцільніше, якби зацікавлені сторони об'єдналися навколо вирішення проблем на ринку електроенергії, кажуть у комітеті.

"АМКУ зі свого боку й надалі здійснюватиме контроль за цією галуззю економіки і використовуватиме весь наявний інструментарій для вирішення виявлених проблем та ліквідації встановлених порушень", - йдеться у заяві АМКУ.

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