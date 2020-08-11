АМКУ указал на неэффективность работы Нацкомиссии в сфере энергетики

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Бездействие НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии создает условия для нарушения закона о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.

По данным АМКУ, бездействие НКРЭКУ в сфере энергетики заключается в:

▪️ непредставлении для Кабмина предложений об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО),
▪️ ненадлежащем проведении и обнародовании результатов мониторинга функционирования рынка э/э,
▪️ ненадлежащем обеспечении оператором системы передачи работы балансирующего рынка.

"Это создает условия для совершения субъектами хозяйствования, органами административно-хозяйственного управления и контроля (коллегиального органа или должностного лица) нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - заявили в АМКУ.

В связи с этим АМКУ рекомендовал НКРЭКУ подать Кабмину свои рекомендации по улучшению режима ПСО, обеспечить своевременное обнародование результатов мониторинга функционирования рынка электроэнергии и его сегментов.

"По результатам мониторинга функционирования балансирующего рынка электрической энергии в течение 2019 года - I полугодия 2020 года сообщить Антимонопольному комитету о выявленных возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Оператора системы передачи", - говорится в рекомендациях АМКУ, предоставленных НКРЭКУ месяц назад.

Впрочем, предоставленные АМКУ рекомендации дали толчок политическим играм и манипуляциям. Об этом на днях заявили в комитете.

"Комитету начали приписывать "выводы", которые на самом деле были цитатами из обращений народных депутатов", - сообщили в АМКУ.

Было бы целесообразнее, если бы заинтересованные стороны объединились вокруг решения проблем на рынке электроэнергии, говорят в комитете.

"АМКУ со своей стороны и в дальнейшем будет осуществлять контроль за этой отраслью экономики и использовать весь имеющийся инструментарий для решения выявленных проблем и ликвидации выявленных нарушений", - говорится в заявлении АМКУ.

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