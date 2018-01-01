НХЛ провела матч на открытой бейсбольный арене

Начало поединка осталось за “Рейнджерс”, которые номинально выступали в качестве гостевой команды. Уже на пятой минуте четвертое звено “Рейнджерс” завязало борьбу в чужой зоне, после чего Эспер Фаст отдал идеальную передачу по центру Полу Кэри, который отметился пятым голом в сезоне. Еще через четыре минуты отличился лучший снайпер “Рейнджерс” Михаэль Грабнер.

Преимущество “Рейнджерс” по броскам после стартового периода составила 16:13, а “Баффало” не смог материализовать три попытки в большинстве. “Клинкам” это, наконец, удалось в самом начале второго периода, когда центрфорвард Сэм Райнхарт добавил шайбу в ворота “Рейнджерс” после того, как Хенрик Лундквист справился с броском Расмуса Ристолайнена от синей линии — 2:1.

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В “Сейбрс” были возможности выровнять игру еще во втором периоде. Так, Эвандер Кейн в середине двадцатиминутки подставил клюшку под попытку защитника Марко Сканделла, но Лундквиста спасла перекладина.

Ничего, впрочем, не могло спасти звездного вратаря “Рейнджерс” в самом начале третьего периода. На 27-й секунде Ристолайнен сумел пробить Лундквиста чистым броском от синей линии — 2:2.

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Определить победителя в основное время не удалось. А вот в середине овертайма центрфорвард “Сейбрс” Джейкоб Джозефс получил две минуты за подножку. Почти немедленно “Рейнджерс” разыграли лишнего, а победный гол забил Джей-Ти Миллер — 3:2.

Заметим, что посещаемость “Зимней классики” −2018 составила 41821 человек.

Добавим также, в “Рейнджерс” 47 очков и 6-я позиция на Востоке, а “Баффало” с 29 пунктами замыкает таблицу Восточной конференции.

ХК “Тампа-Бэй Лайтнинг”, “Флорида Пантерс” совместно с Ассоциацией игроков хоккейной лиги и НХЛ объявили о совместном пожертвования в размере 2,7 млн долларов США пострадавшим от урагана “Ирма”.