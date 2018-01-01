НХЛ провела матч на відкритій бейсбольный арені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. “Нью-Йорк Рейнджерс” здобув перемогу над “Баффало Сейбрс” з рахунком 3:2 в першому матчі 2018 року, який пройшов під вивіскою “Зимова класика” з аншлагом на відкритому стадіоні “Citi Field”, яка є домашньою ареною клубу Головної бейсбольної ліги (MLB) “Нью-Йорк Метс”, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
Початок поєдинку залишився за “Рейнджерс”, які номінально виступали в якості гостьової команди. Вже на п’ятій хвилині четверта ланка “Рейнджерс” зав’язала боротьбу в чужій зоні, після чого Еспер Фаст віддав ідеальну передачу по центру Полу Кері, який відзначився п’ятим голом у сезоні. Ще через чотири хвилини відзначився кращий снайпер “Рейнджерс” Міхаель Грабнер.
Перевага “Рейнджерс” за кидками після стартового періоду склала 16:13, а “Баффало” не зміг матеріалізувати три спроби в більшості. “Клинкам” це, нарешті, вдалося на самому початку другого періоду, коли центрфорвард Сем Райнхарт додав шайбу в ворота “Рейнджерс” після того, як Хенрік Лундквіст впорався з кидком Расмуса Рістолайнена від синьої лінії — 2:1.
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У “Сейбрс” були можливості вирівняти гру ще в другому періоді. Так, Евандер Кейн в середині двадцятихвилинки підставив ключку під спробу захисника Марко Сканделла, але Лундквіста врятувала перекладина.
Нічого, втім, не могло врятувати зоряного воротаря “Рейнджерс” на самому початку третього періоду. На 27-й секунді Рістолайнен зумів пробити Лундквіста чистим кидком від синьої лінії — 2:2.
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Визначити переможця в основний час не вдалося. А ось в середині овертайму центрфорвард “Сейбрс” Джейкоб Джозефс отримав дві хвилини за підніжку. Майже негайно “Рейнджерс” розіграли зайвого, а переможний гол забив Джей-Ті Міллер — 3:2.
Зауважимо, що відвідуваність “Зимової класики”-2018 склала 41821 осіб.
Додамо також, в “Рейнджерс” 47 очок і 6-та позиція на Сході, а “Баффало” з 29 пунктами замикає таблицю Східної конференції.
ХК “Тампа Бей Лайтнінг”, “Флорида Пантерс” сумісно із Асоціацією гравців хокейної ліги та НХЛ оголосили про сумісне пожертвування у розмірі 2,7 мільйонів доларів постраждалим від урагану “Ірма”.