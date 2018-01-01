НХЛ провела матч на відкритій бейсбольный арені

КИЇВ. 2 січня. УНН. “Нью-Йорк Рейнджерс” здобув перемогу над “Баффало Сейбрс” з рахунком 3:2 в першому матчі 2018 року, який пройшов під вивіскою “Зимова класика” з аншлагом на відкритому стадіоні “Citi Field”, яка є домашньою ареною клубу Головної бейсбольної ліги (MLB) “Нью-Йорк Метс”, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.