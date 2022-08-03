Нынешняя ситуация между Косово и Сербией очень выгодна россии - политолог

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«Мы знаем, что Сербия в отличие от США и многих стран ЕС не признала Косово, поэтому у них всегда были плохие отношения. Для сербов Косово – это их историческая территория, где находятся все православные святыни, и от Косово они никогда не откажутся. Но сейчас сербов там проживает мало. Значительная часть населения – это албанцы. Таким образом сербы чувствуют себя там как нацменьшинство, постоянно под угрозой. Поначалу их пытались выселить в 1999 году. Это было давно, но сербы все еще продолжают оттуда уезжать. И таким образом сербов в Косово остается мало, но проблема сербов в Косово есть. И также остается проблема непризнания Сербией Косово. Это тупик, который на среднесрочную перспективу не имеет решения. Можно лишь смягчить ситуацию, например, вступлением и Сербии, и Косово в ЕС. Тогда государственные границы не будут иметь такого значения. И этот вариант предлагает Европейский Союз. Но следует понимать, что данная перспектива на 25 лет», – отметила Брусиловская.

Политолог считает, что когда одновременно происходит много событий, то есть и рост напряжения между Косово и Сербией, и конфликт США и Китая относительно Тайваня, то это выгодно россии. Она не исключает, что роль россии здесь вполне возможна.

«Сербия себя позиционирует как страна, заявляющая о стремлении войти в ЕС. Тем не менее, это единственная страна, которую можно считать союзником россии на Балканах. Вполне возможно, что россия может подстрекать Сербию к конфликту с Косово, а значит - к конфликту с ЕС и США. В то же время мы видим усиление противостояния Тайваню, Китаю и США. Это опять же в пользу россии. Поэтому я считаю, что здесь делается попытка из маленького искусственного конфликта раздуть новые возможные очаги войны. Поэтому от всех игроков ситуация требует большой взвешенности и дипломатичности», – считает Брусиловская.

Она отмечает, что конфликт не нужен ни Косово, ни Сербии. Ведь все создано искусственно, и когда окажется искусственность ситуации – ее можно будет решить.

На вопрос, сможет ли НАТО вмешаться в случае конфликта Косово и Сербии, эксперт считает, что хотя у НАТО есть обязательство поддерживать равновесие в Косово, но вмешательство в конфликт Сербии и Косово под большим вопросом.

«Могут вмешаться отдельные страны, но это тоже маловероятно, которые более причастны к этому. К примеру, Италия. В Косово большая албанская диаспора, связанная с Албанией и экономическими, и социальными, и политическими, и культурными связями. Поэтому Италия будет проактивна и в этой ситуации будет защищать именно косоваров», – отметила политолог.

Напомним

Напряженность между Косово и Сербией вспыхнула после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, должны иметь временные косовские номера, а въезжающие с сербским паспортом, должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелам на косовской стороне.

После консультаций косовское правительство отложило выполнение решения, которое обязывало бы этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями, до 1 сентября.

Полиция Косово заявила, что снос баррикад на севере страны позволил вновь открыть два пункта перехода с Сербией.

Но отсутствие полного урегулирования ситуации означает, что 1 сентября подобная ситуация может возникнуть снова.